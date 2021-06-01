Пекин, , 15:00 — REGNUM В Китае за последние три года резко снизился уровень насилия в школах и школьных кампусах, а также количество арестов за совершение подобного рода правонарушений и преступлений. Об этом 1 июня сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, распространенные Верховной народной прокуратурой КНР.

В прошлом году в масштабах всей страны было одобрено 583 ареста, в то время, как в 2017 году — свыше 4,15 тыс. Обвинения правонарушителям по соответствующим статьям предъявлены более 1,3 тыс. человек, в то время, как четырьмя годами ранее — почти 6 тыс.

В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Верховной народной прокуратурой представлена общественности Белая книга по делам несовершеннолетних.