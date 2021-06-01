Рига, , 15:00 — REGNUM Сборная Канады проиграла команде Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3.

Канадцы дважды выходили вперёд после голов нападающих Брэндона Пирри и Макса Комтуа. Финская команда оба раза сравнивала счёт, дубль оформил форвард Артту Руотсалайнен.

В серии буллитов Руотсалайнен забросил решающую шайбу и принёс сборной Финляндии победу.

Сборная Финляндии набрала 17 очков и заняла первое место в группе В. Команда Канады с 10 очками идёт на третьем месте и ждёт результата матча сборных Латвии и Германии.

Для выхода в плей-офф канадцам нужно, чтобы матч Латвии и Германии завершился в основное время. В противном случае они выбывают с турнира.