Джакарта, , 14:59 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 10,7 млн человек, сообщает Antara.

Количество жителей Индонезии, получивших две инъекции вакцины против коронавируса, за сутки увеличилось на 82 465 человек.

Первую инъекцию вакцины в Индонезии сделали 16 594 581 человек. Число жителей, которые сделали первую инъекцию вакцины, за сутки выросло на 180 909 человек.

Правительство Индонезии планирует привить против коронавируса 181,5 млн граждан или 70% населения страны.

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