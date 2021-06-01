Пекин, , 14:58 — REGNUM В год столетия КПК в Китае, в рамках кампании красного туризма, обнародован список сотни главных туристических маршрутов, связанных с партийной историей. Об этом 1 июня сообщает Синьхуа, отмечая, что соответствующие задачи возложены на Министерство культуры и туризма КНР.

Из них 52 туристических тура проложены по местам, связанным с борьбой КПК в революционные годы. Двадцать посвящены достижениям страны в научно-техническом развитии, а также инфраструктурном строительстве. Еще 28 туров призваны продемонстрировать достижения КНР в борьбе с бедностью и ликвидацию в стране нищеты и т.д.

Красный туризм в последние годы привлекает все больше китайцев; в 2019 году, например, объем туристического потока превысил 1,4 млрд человеко-раз, что в десять раз превышает аналогичные показатели 2004 года.

Подборка маршрутов осуществлялась минкультом в тесном взаимодействии с Отделом пропаганды ЦК КПК, Институтом по изучению партийной истории и документации при ЦК, а также Государственным комитетом по делам развития и реформ.