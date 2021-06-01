Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 21 264 случая нападения клещей на людей за весенние месяцы 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Данный показатель примерно на 40% превышает среднемноголетний уровень и находится на уровне аналогичного периода прошлого года. 4125 пострадавших — дети до 17 лет.

В Екатеринбурге зарегистрировано 7564 случая присасывания клещей. В Верх-Исетском районе города показатели заболевания превышают в полтора раза среднеобластную норму. Также ситуация обстоит негативно ещё в 10 муниципалитетах: Слободо-Туринский МР, Асбестовский ГО, ГО Рефтинский, Ирбитское МО, Тавдинский ГО, Нижнесергинский МР, ГО Дегтярск, Талицкий ГО, Байкаловский МР, Пышминский ГО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральские специалисты раскритиковали популярный способ защиты от клещей.

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