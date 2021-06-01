Ташкент, , 14:57 — REGNUM В Ташкент доставлена очередная партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.

Республика получила 70 тыс. доз первого компонента российской вакцины. В ближайшее время в Узбекистан планируется доставить второй компонент. Ранее в Узбекистан доставили по 50 тыс. доз первого и второго компонентов вакцины «Спутник V».

Напомним, в марте 2021 года Узбекистан получил 660 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 3,5 млн доз китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 в марте-мае.