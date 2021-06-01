Киев, , 15:11 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект, ограничивающий оборот пластиковых пакетов в стране. Об этом сообщил 1 июня парламентский телеканал «Рада».

Законопроект №2051−1 поддержали 297 депутатов парламента.

Таким образом, на Украине могут запретить использование сверхлёгких пластиковых пакетов, толщиной до 50 мкм. Исключение могут сделать для пакетов размера 225×345×450 мм, которые используются для хранения мяса, рыбы и продуктов на их основе, а также для пластиковых упаковок сыпучих продуктов.

За распространение пластиковых пакетов, согласно документу, предусмотрен штраф до 3,4 тыс. гривен или около $124. Повторное нарушение закона предусматривает штраф в размере 8,5 тыс. гривен или $309.

После подписи спикером Рады Дмитрием Разумковым законопроект должен также подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная Рада отклонила законопроект об отсрочке обязательного дублирования фильмов на украинский язык.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде не поддержали законопроект об отсрочке «украинизации» фильмов