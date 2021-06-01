Пекин, , 14:56 — REGNUM Почти 100 тыс. экскаваторов продал в 2020 году главный китайский производитель тяжелого оборудования Sany. Об этом 1 июня сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную компанией.

Вследствие этого удельный вес компании на глобальном рынке экскаваторов достиг 15%, а сама она стала лидером мирового экспорта. Отмечается, что продажи экскаваторов, динамика которых тесно связана с темпами развития добывающей промышленности и инфрастуктуры, считается важным индикатором деловой активности. Об этом, в частности, заявил президент Sany Сян Вэньбо, отметивший что 90% продукции его компании в прошлом году было продано на внутреннем рынке.

Продукция Sany традиционно пользуется высоким спросом у китайских и иностранных потребителей.