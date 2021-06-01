Киев, , 14:56 — REGNUM Германия могла бы оказать Украине военную помощь, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Германия не предоставляла нам никакую военную помощь, однако она бы могла это сделать», — сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за всё, что она сделала для Киева, но добавил, что рассчитывал на большее, особенно в пределах «нормандского формата».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Германии заявили, что не дают разрешение на поставку оружия на Украину. В пользу такой идеи высказывался сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек.

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