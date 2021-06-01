Москва, , 14:55 — REGNUM В прошедшие выходные завершились ещё четыре матча «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня сообщают в Федерации компьютерного спорта Москвы.

Первая встреча прошла между конькобежцами Speed Skaters и гимнастами Salto Masters, замыкающими десятку турнирной таблицы. В упорной борьбе гимнасты оказались сильнее со счетом 16:12.

Проигравшие в первом матче вечера Speed Skaters сразу же продолжили выступление в лиге против гребцов Natus Rowers, находящихся на 13 месте турнирной таблицы. В этой игре конькобежцы были сильнее и уверенно завершили встречу со счетом 16:8.

Центральный матч вечера прошёл между командой Дмитрия Алиева Figure Skaters и занимавшими второе место в таблице брейкерами Flames. Он закончился лёгкой победой фигуристов со счётом 16:5.

Заключительный матч прошёл между баскетболистами из SU: LE и уже выступавшими в первой встрече вечера гимнастами Salto Masters. Несмотря на победу в первой игре, во второй гимнастам не повезло — баскетболисты уверенно забрали этот матч со счетом 16:8.

Напомним, что «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт». Он организован Федерацией компьютерного спорта города Москва при поддержке Департамента спорта города Москвы.

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