Пекин, , 14:55 — REGNUM В Китае вступил в силу обновленный закон по защите несовершеннолетних, направленный на защиту детей и подростков от Интернет-зависимости. Об этом 1 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что документ требует от всех социальных учреждений принимать соответствующие профилактические меры.

Как отметил член комиссии по вопросам законодательства Постоянного комитета ВСНП Го Линьмао, защита киберпространства наделяет обязанностями каждый субъект. Так, на мобильные телефоны и компьютеры детей должно быть установлено программное обеспечение, защищающее их от вредного контента; родители и законные опекуны будут обязаны следить за временем, которое подростки проводят в Интернете и т.д.

Сообщается, что исполнение закона потребует ряда конкретных положений.