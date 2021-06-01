Белград, 1 июня 2021, 15:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 1 июня в эфире сербского телеканала Happy заявил, что единственной проблемой в отношениях между Сербией и Германией является косовский вопрос.
Говоря об отношениях между Германией и Сербией Вучич заявил:
По словам Вучича, он может сказать лишь хорошее о канцлере ФРГ Ангеле Меркель, однако ожидает увеличения давления на Сербию по проблеме Косово в период проведения выборов в Германии — в октябре и ноябре.
На вопрос о том, сможет ли он вести переговоры с нынешним руководством Косово — премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Вьосой Османи — Вучич заявил, что вести переговоры можно со всеми, однако вопрос в том, будет ли что-то достигнуто:
Напомним, возобновления переговоров между Сербией и Косово ожидают уже в июне, в преддверии чего представители США и Евросоюза по диалогу провели ряд совместных визитов в Косово.
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