Сухум, , 15:03 — REGNUM В Абхазии завершается подготовка пляжей к курортному сезону. Об этом, как сообщает 1 июня агентство «Апсныпресс», заявил глава МЧС Лев Кициния на пресс-конференции.

«Мы постоянно проверяем ход работ, где не выполнены условия, мы пишем предписания о том, что пляж не готов для безопасного купания», — рассказал министр присутствовавшим журналистам.

Он сообщил, что главам районных администраций выданы списки требований безопасности к пляжам: морское дно пляжной зоны должно быть очищено, а также требуется оборудовать спасательные посты и ограждение зоны купания.

По словам главы МЧС, лучше всего идут работы по подготовке пляжей в Гаграх и Пицунде. Полностью готов пляж пока только в селе Тамыш.

Стоит отметить, что при въезде в Абхазию с территории России не требуется предъявлять справку о прохождении теста на коронавирус.

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