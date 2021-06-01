Зоя Емельянова, 1 июня 2021, 16:27 — REGNUM Приговор по громкому делу в отношении главы так называемого «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова вынесла 1 июня коллегия Верховного суда Крыма. Суд признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков у крымского парламента в феврале 2014 года. Несмотря на то, что гособвинитель требовал для Чубарова девять лет лишения свободы, приговор оказался более мягким — шесть лет лишения свободы, штраф в 200 тыс. рублей и 200 часов общественных работ.
Приговор был вынесен заочно — Чубаров бежал из России и уже много лет скрывается на территории Украины. Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что справедливость восторжествует и Чубаров ответит по закону за преступления.
На страницах в соцсетях глава Крыма также прокомментировал приговор суда, полностью поддержав его.
Аксёнов напомнил также, что Чубарова называют причастным к организации энергетической и водной блокад Крыма, которые на полуострове расценивают как акты терроризма, экоцида и попытки устроить масштабную гуманитарную катастрофу.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов также прокомментировал новость в instagram.
Приговор Чубарову вызвал широкую реакцию в социальных сетях.
«А почему остальные его соратники ничего не получили? Странно как-то. Или он один организовывал митинг?» — задает вопрос на странице главы Крыма в Facebook Ленур У.
«Завтра Европа взвоет о репрессиях против крымских татар», — комментирует Олег М. уже под постом главы Крыма в «ВКонтакте».
"А как же без них, сейчас начнут за права человека роптать», — поддерживает предыдущего комментатора Валентина А.
«Мустафу Джемилёва туда же», — призывает Евгения М.
«Осталось только его поймать», — сомневается Елена Х.
«Тоже будет лететь в самолёте в сопровождении истребителя?» — спрашивает Ирина М.
«Это просто праздник какой-то! Верховный суд Республики Крым приговорил лидера запрещенного в России «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова к шести годам в колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года. Организатор энергетической и торговой блокад Крыма Ленур Ислямов заочно приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оба преступника находятся в международном розыске и будут арестованы в любой стране мира, в которую попытаются выехать. Даже в Турции», — написал оптимистичный пост Сергей В.
«Дело за малым — осталось судебных приставов за ним отправить», — предлагает Александр Ю.
«Вообще не понимаю, зачем отпустили, чтобы потом заочно осуждать?» — спрашивает Александр С.
«После драки кулаками не машут — пословица», — считает Юрий М.