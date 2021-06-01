Красноярск, , 14:52 — REGNUM Расход воды на плотине Красноярской ГЭС по состоянию на 1 июня составляет 5310 м3/с. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, уровень воды в реке Енисей остаётся на отметке 363 см (при критическом в 390 см).

В городе на сегодняшний день не зарегистрировано подтоплений жилых домов и объектов социального значения. Подтоплена гаражная линия по ул. Лесная, 239а, придомовые участки домов №№ 369 и 371 по ул. Лесная.

По местам возможного подтопления проводятся рейды. Прогнозируется повышение уровня воды в Енисее.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в Анадырском районе идёт ледоход.

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