Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Ленинградская область выделит 7,5 млрд рублей в срок до 2025 года для решения проблемы обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. «Помимо уже заложенных в бюджете 3,6 млрд рублей, область направит 3,9 млрд рублей дополнительно», — сообщили 1 июня в пресс-службе областной администрации.

4 Строящиеся дома Дарья Драй © ИА REGNUM

Ленобласть намерена полностью выполнить свои обязательства по финансированию достройки всех жилых комплексов, по которым принято решение набсовета или правления Фонда защиты прав дольщиков. Соответствующее дополнительное соглашение с Фондом защиты прав дольщиков подписано со стороны Ленинградской области и направлено в Москву.

Как сообщали власти региона в конце мая 2021 года, расходы на решение проблемы дольщиков предполагается увеличить на 3,9 млрд рублей: по 450 млн рублей на 2022 и 2023 годы и по 1,5 млрд рублей — на 2024 и 2025 годы. На восстановление прав дольщиков уже зарезервировано и направляется из бюджета 3,6 млрд рублей.

«Речь идет о восстановлении прав участников строительства тех комплексов, по которым уже приняты решения набсовета федерального Фонда защиты прав дольщиков под гарантии региона или которые ждут подтверждения финансирования», — пояснял заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. Средства будут направляться в федеральный Фонд только после отчета о расходовании предыдущих.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть из-за дольщиков попросит Минфин РФ увеличить дефицит бюджета

С начала года в регионе введено семь проблемных домов на более чем 3,5 тыс. квартир. До конца 2021 года планируется ввести еще около 15 проблемных домов. Также будут завершены шесть домов, которые достраивает региональный Фонд защиты прав дольщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР дал отповедь чиновнику Ленобласти, обвиняемому по делу дольщиков