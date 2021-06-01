Кемерово, , 14:51 — REGNUM Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская лёгкая авиация») с 4 июня по 31 августа запускают новую полётную программу Новокузнецк — Горно-Алтайск — Белокуриха. Маршрут предусматривает промежуточную 30 минутную посадку в Горно-Алтайске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В условиях, когда перелёты на большинство популярных международных курортов отменены ввиду противоэпидемических ограничений, повышение доступности путешествий на Горный Алтай и в Белокуриху для жителей региона — достойная альтернатива: появляется возможность провести отпуск интересно и с пользой для здоровья, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Жителям соседних регионов тоже удобнее прилететь в Кузбасс новым рейсом, увидеть, как он преображается к 300-летию».

Новый рейс будет выполняться еженедельно по пятницам и воскресеньям. Доставка пассажиров осуществляется самолетами Л-410 вместимостью 15 кресел. Стоимость авиабилетов из Новокузнецка до Горно-Алтайска — от 1685 рублей, из Новокузнецка до Белокурихи — от 3370 рублей.