Минск, , 16:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он сомневается в том, что Евросоюз введет санкции против транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который идет через белорусскую территорию. Он сказал об этом 1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с РФ в Минске, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Я не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг», — отметил он.

Также Лукашенко добавил, что такое решение обойдется ЕС «совсем дорого» и тогда Брюссель будет разговаривать по данному вопросу уже не с Минском, а с Москвой.

«А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело», — отметил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возможном создании на территории Белоруссии российских военных баз не обсуждался им во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.