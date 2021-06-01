Москва, 1 июня 2021, 14:50 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ не обсуждало проект строительства завода в России с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Об этом 1 июня заявил глава федерального ведомства Денис Мантуров.
Читайте также: Илона Маска пригласили в Минпромторг РФ обсудить строительство завода Tesla
Журналисты поинтересовались, достигнуты ли договорённости с Маском о возведении завода на территории страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое знание» в Москве заявил о возможности размещения завода компании Tesla в России. Маска уже пригласили с инвестициями в Орловскую, Владимирскую, Тюменскую области. Также построить завод Tesla в Ростовской области Маску предложил донской губернатор Василий Голубев.
Ранее по теме: Мантуров назвал условия сотрудничества России с Tesla
Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, Россия готова сотрудничать с компанией Tesla американского бизнесмена Илона Маска при условии обмена технологиями и создания добавленной стоимости. По его словам, если бизнесмен будет взаимодействовать с Россией именно в таком ключе, то сотрудничество вполне возможно.
Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор предложил Илону Маску построить завод Tesla на Дону