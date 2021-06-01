Тюмень, , 14:50 — REGNUM В Тюмени в историческом парке «Россия — Моя история» в День защиты детей работает выставка «Советское детство». Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

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На выставке юные тюменцы узнают об игре в «классики» и «самолетик», увидят октябрятскую звездочку и пионерский галстук, «горячую картошку» и диафильмы.

Экскурсия по советскому детству является постоянно действующей. Чаще всего эту выставку посещают школьные классы. Однако, по словам специалистов центра, путешествие в советское детство оказалось интересным и пенсионерам.