Москва, , 14:48 — REGNUM Летом 2021 года организованные российские туристы выбирают в основном отдых в отелях и санаториях на берегу моря. На пляжный отдых приходится 61% всех продаваемых путёвок, приводит данные Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора АЛЕАН.

В санатории поедут 21% российских туристов. Экскурсионные туры выбрали 9% (топ продаж экскурсионных туров возглавил Санкт-Петербург — 25%), речные круизы — 4%, событийные и активные туры — 3% и 2% соответственно.

Почти половина (49%) всех продаж на лето-2021 приходится на курорты Краснодарского края (Сочи, Анапу, Геленджик и др.), второе место — Крым (20,9%), третье — курорты Кавказских Минеральных Вод (12,7%). Также популярен отдых в отелях и пансионатах Абхазии (7%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом-курортов России на море и в горах для отдыха летом 2021 года назван Сочи в Краснодарском крае.

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