1 июня 2021 | Время чтения 8 мин

Анатолий Кошкин, , 16:37 — REGNUM Заявления премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, губернатора Токио Юрико Коикэ и высокопоставленных чиновников МОК о том, что они-де хотят провести Олимпиаду в Токио как «символ победы человечества над пандемией», выглядят как красивые слова, прикрывающие меркантильные цели политиков и чиновников, как японских, так и международных. Об этом откровенно поведал популярный японский еженедельник «Сюкан гэндай».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В преамбуле к переводу этой статьи ИноСМИ пишет: «В условиях провала программы борьбы с СОVID-19 в стране Игры становятся экзистенциальной опасностью для всего мира. Олимпиаду проводят японские власти ради своих политических интересов и верхушка МОК — ради прибылей. Гибнуть будут простые люди».

Ёсихидэ Суга Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвинение более чем серьезное. В чем же усматривает японский еженедельник политические и меркантильные интересы организаторов Игр?

Для начала процитируем приводимые «Сюкан гэндай» высказывания авторитетных людей.

«Наш журнал попросил мировую интеллектуальную элиту, в которую входят известные писатели, экономисты, медики с мировым именем, лауреаты Нобелевских премий, журналисты и спортсмены оценить текущее состояние борьбы в Японии с пандемией COVID-19 и ответить на вопрос: «Может ли в нынешних условиях проводиться Олимпиада в Токио?».

Эстафета олимпийского огня. Япония Miyuki Meinaka

Ответ оказался пугающе однозначным: «Сейчас Олимпиаду в Токио проводить нельзя».

«Чрезвычайная задержка вакцинации в Японии заставляет поставить вопрос, относится ли она к разряду развитых стран?».

Профессор Гарвардского университета и мировая знаменитость в области психологии Стивен Пинкер отмечает: «Я уже говорил вашему журналу сразу после начала пандемии коронавируса, что люди ощущают оптимизм или пессимизм на основе своих глубоких психологических восприятий. Тогда я смотрел на Олимпиаду довольно оптимистично. Однако, глядя на текущую ситуацию в Японии, я полностью поменял свою точку зрения.

Стивен Пинкер Steven Pinker

Почему японцы так сильно отстали в борьбе с пандемией, зная, что их ждет такое большое событие, как Олимпиада? Действительно ли японское правительство относится к нему с полной серьезностью?

Премьер-министр Суга неоднократно заявлял, что «возьмет на себя ответственность» и «приносит народу извинения от всего сердца», но сейчас это превратилось в пустой звук, потому что никаких результатов нет. Господин Суга не может быть назван компетентным политиком».

О том, что Сугу трудно назвать крупным, авторитетным политиком уровня руководителя третьей экономической державы мира, было известно еще при фактическом назначении его уходившим с поста премьера Синдзо Абэ. Затея последнего состояла в том, что он хотел видеть у руля страны зависимого от него политика, который будет смиренно продолжать политический курс патрона и, по слухам, готового беспрекословно уступить премьерский пост все тому же Абэ. Хотя сейчас такая рокировка представляется маловероятной, политическая судьба Суги, что называется, висит на волоске. Сознавая это, он, похоже, сделал ставку на успешное проведение Токийской олимпиады как на последний шанс завоевать столь необходимые в политической борьбе очки и все же выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, а в случае победы сохранить премьерское кресло.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Но, преследуя амбициозные планы, Суга ведет опасную игру. Японский еженедельник приводит мнение Пола Кругмана, лауреата Нобелевской премии по экономике и профессора Университета Нью-Йорка, который отмечает: «Похоже, что и правительство Японии, и МОК полны решимости любой ценой провести Олимпийские игры в Токио. Однако если они состоятся даже в отсутствие зрителей, в Японию приедут 90 000 участников, персонала команд и представителей СМИ. Среди них не может не быть инфицированных людей.

Сейчас, когда по всему миру чудовищно расплодились мутирующие штаммы вируса, независимо от того, насколько тщательно будут проводиться корона-тесты, стопроцентной безопасности быть не может. Если инфекция распространится во время турнира, не только японцы, но и люди во всем мире скажут: «Что же вы натворили!?».

Почему Япония пытается продолжать опасные игры, которые могут полностью подорвать престиж страны? Я этого не понимаю».

Пол Кругман Prolineserver

А вот авторы статьи в «Сюкан гэндай» понимают и разъясняют читателям, что за красивыми фразами об Играх как «символе победы человечества над пандемией» стоит голый и неприглядный меркантилизм, погодя за прибылью. Они утверждают: «Японское правительство и руководители МОК, управляющие Олимпиадой, никогда не скажут ей «стоп». Основная причина — «потому что это приведет к большим убыткам».

11 мая с. г. New York Times, крупнейшая ежедневная газета США, опубликовала статью под названием «Остановите Олимпийские игры!», которая стала горячей темой во всем мире. В статье выдвигается требование: «Пора прекратить этот опасный фарс, основанный якобы на «научном мышлении». Олимпийские игры в Токио должны быть отменены». Газета добавляет: «Однако «поезд-беглец» (runaway train) под названием Олимпиада-Токио-2020 не останавливается. Три основные причины для этого: деньги, деньги и еще раз деньги!».

Поведение высокопоставленных чиновников МОК подтверждает это. Ибо трудно объяснить участившиеся высказывания председателя этой организации Томаса Баха о том, что Олимпиада должна пройти в Токио во что бы то ни стало, даже если для этого придется… пойти на жертвы (?!)

Японский журнал приводит слова Жюля Бойкоффа, бывшего члена олимпийской сборной США по футболу, а ныне политолога и профессора Тихоокеанского университета: «Все мы знаем, что большинство японцев выступают против проведения Олимпийских игр. И я считаю это мудрым. Однако, как бы общественное мнение ни выступало против проведения Олимпиады сейчас, серым кардиналам МОК все равно. Президент МОК Бах, вице-президент Коутс и другие публично заявили, что «Игры будут проводиться даже в условиях введения в Японии чрезвычайного положения».

Ради спортивного шоу под названием Олимпиада и ради денег они готовы подвергнуть риску миллионы японцев и приезжих. Это невероятное высокомерие и безответственность. Научное мышление и здравые политические нормы оказываются в забвении в вопросе о проведении Олимпиады в Токио».

Томас Бах Olaf Kosinsky

Как утверждает журнал, власти Японии опасаются, что если японская сторона нарушит соглашение с МОК, то есть если Олимпийские игры будут отменены, МОК обяжет город-организатор, Токио, заплатить высокие штрафы.

«Если Япония будет вынуждена отменить Олимпиаду, это может вызвать шквал судебных исков со стороны МОК», — говорит Маркус Габриэль, директор Международного центра философии Боннского университета.

Более того, при отмене Олимпиады японские власти должны будут покрыть все упущенные спонсорами выгоды. И основная проблема здесь — огромные суммы платы за право телетрансляции Игр. «Сюкан гэндай» напоминает, что до трети доходов МОК от Олимпиады в Токио в размере более 6 миллиардов долларов приходятся на оплату права на телетрансляцию, вносимую NBC, одной из трех основных телевизионных сетей в США. NBC, которая монополизирует трансляцию Олимпийских игр в США, настолько влиятельна, что может менять время начала соревнований на «золотое время» в Соединенных Штатах и даже изменять порядок марша спортсменов на церемонии открытия.

Приоткрывается и то, что, по оценкам, более 70% своих доходов МОК получает от телеиндустрии, включая сборы за права на трансляцию со всего мира. «Для МОК потеря этого «золотого журавля» означает гибель», — указывают японские журналисты.

Томас Хан, токийский корреспондент крупнейшей газеты Германии Zuddeutsche Zaitung, разъясняет: «Причина, по которой руководители МОК и руководители правительства Японии продолжают говорить и делать вещи, которые кажутся странными и опасными для японского народа и широкой общественности мира, заключается в том, что потеря платы за права на вещание с Олимпиады будет чрезвычайной ситуацией».

В связи с высказываниями президента МОК Баха о необходимости идти на риск и жертвы ради проведения отвергаемой большинством японцев Олимпиады в Японии растет негативное к нему отношение. Газета Washington Post в одной из своих колонок назвала Баха «бароном-грабителем», и это уже стало чем-то вроде «мема» в Японии.

«Понятно, что Бах думает в первую очередь о деньгах, а не о спортсменах или стране-организаторе. Если Япония все-таки станет проводить Олимпиаду, подвергая свой народ и приезжих большому риску заражения корона-инфекцией, ей придется встретить ожесточенную критику со стороны населения страны и международного сообщества. Если Олимпиада будет отменена, то Японии придется выплачивать огромные суммы компенсации. Независимо от того, что произойдет в реальности, МОК выиграет, а Япония проиграет», — говорит цитировавшийся выше Кругман.

В Японии и в мире всерьез опасаются того, что, если Олимпийские игры в Токио будут все же проведены, может появиться новый мутантный штамм, который назовут «токийским» или «олимпийским» вирусом. Японский еженедельник предупреждает: «Тогда на Японию обрушится лавина критики во всем мире. «Если вы знали об опасности Олимпиады, зачем вы ее проводили?» — спросит мир Токио».