Москва, 1 июня 2021, 14:46 — REGNUM Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса, заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер также обратился к гражданам с просьбой беречь себя, своих детей, родных и близких.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно больше числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране.
Напомним, вакцинация от коронавируса в России проходит на добровольной основе. Полностью вакцинироваться смогли уже чуть более 10 млн человек.