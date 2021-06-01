Москва, , 14:46 — REGNUM Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса, заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин.

«Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно», — сказал Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Российский лидер также обратился к гражданам с просьбой беречь себя, своих детей, родных и близких.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно больше числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране.

Напомним, вакцинация от коронавируса в России проходит на добровольной основе. Полностью вакцинироваться смогли уже чуть более 10 млн человек.