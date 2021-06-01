Минск, , 14:45 — REGNUM «Никаких обсуждений в плане переброски на постоянной основе Вооруженных сил Российской Федерации, создания каких-то баз. Об этом даже речи не шло, и это нам не нужно», — заявил 1 июня Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, у Минска и Москвы есть взаимопонимание по вопросам работы военно-промышленных комплексов, развития кооперации и поставок вооружения. Лукашенко обратил внимание, что «в случае обострения» подозрительной военной активности НАТО у границ Россия в течение суток может перебросить свои войска в Белоруссию.