Москва, , 14:44 — REGNUM В районе Нагатинский затон Южного административного округа Москвы будет построен мост-бумеранг, сообщает 1 июня пресс-служба департамента транспорта столицы.

«Он будет проходить через старое русло Москвы-реки и соединит кварталы в районе улиц Речников и Судостроительная со строящейся станцией метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что на мосту будет обустроена велодорожка. Кроме того, он свяжет две набережные прогулочным маршрутом.