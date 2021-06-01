Вашингтон, 1 июня 2021, 14:43 — REGNUM Бывший советник президент США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил 31 мая о том, что не призывал к военному перевороту в США, сообщает 1 июня The Hill.
Напомним, на конференции сторонников консервативных взглядов в Далласе Флинн, отвечая на вопрос одного из зрителей о том, почему в США не может произойти такой же, как в Мьянме путч, заявил о том, что никаких причин, почему переворот не должен пройти, нет.
Читайте также: Чиновник Трампа, солгавший ФБР, заявил о возможности военного путча в США