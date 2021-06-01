Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Бывший советник президент США Дональда Трампа Майкл Флинн заявил 31 мая о том, что не призывал к военному перевороту в США, сообщает 1 июня The Hill.

«Нет никаких причин для какого-либо переворота в Америке, и я не призываю и никогда не призывал к каким-либо действиям подобного рода», — написал Флинн.

«Любые мои сообщения о чем-либо ином — это смелая выдумка, основанная на искаженных репортажах на оживленной дискуссии на конференции американских патриотов, которые любят эту страну так же, как и я», — добавил он.

Напомним, на конференции сторонников консервативных взглядов в Далласе Флинн, отвечая на вопрос одного из зрителей о том, почему в США не может произойти такой же, как в Мьянме путч, заявил о том, что никаких причин, почему переворот не должен пройти, нет.

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