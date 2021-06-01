Москва, , 14:46 — REGNUM Специализированные точки по продаже клубники и земляники начали работать в Москве с 1 июня. Об этом сообщается на сайте столичного департамента торговли и услуг.

На данный момент в городе открыто 77 подобных объектов. При этом ягоды, которые ими реализуются выращены отечественными производителями. По мере созревания ягод в более северных регионах страны количество площадок планируется увеличить до 174.

«Сегодня в Москве открываются площадки, где производители из разных регионов торгуют клубникой. Сейчас начали работать 77 площадок. По мере созревания клубники количество площадок будет увеличиваться. Ценовую политику определяют сами предприниматели», — сказал руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Читайте ранее в этом сюжете: Местная клубника на Центральном рынке Риги поразила покупателей ценой