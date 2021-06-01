Барнаул, , 14:41 — REGNUM Как это свойственно трудным временам появляются прорицатели, которые рисуют всем страшные картины и безрадостное будущее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

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Комментируя заявление американского учёного о возможном появлении COVID-26 и COVID-32, он отметил:

«Вопрос о появлении новой смертоносной инфекции нашему разуму не подвластен. Всё определяется изменчивостью микроорганизмов, которая отличается спонтанностью и невозможностью прогнозирования. Поэтому любые предсказания с претензией на ту или иную точность чаще всего ошибочны. Можно с уверенностью заявить лишь о росте заболеваемости любых инфекций с увеличением человеческой популяции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NBC News со ссылкой на американского ученого, содиректора Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питера Хотеза информировал общественность о том, что если мир не разберется с происхождением коронавируса SARS-CoV-2, будет COVID-26 и COVID-32.

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