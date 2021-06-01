Москва, , 14:41 — REGNUM После того, как РФ прекращает действовать соглашение о стабилизации цен на сахар, серьезного подорожания этого продукта можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

«Соглашения о регулировании цен на сахар фиксировали его цену на приемлемом для производителей уровне, в целом соответствующем уровню текущих мировых цен. Предпосылок для серьезного роста цен после завершения действия соглашений нет, хотя конъюнктурные колебания возможны, — сказал Терновский. — Производители сахара даже после окончания действия соглашения смогут получать господдержку, если будут реализовывать сахар по прежней цене. Кроме того, у правительства имеется действенный инструмент регулирования цен — снижение импортных пошлин. И этот механизм начинает использоваться: введена беспошлинная квота на ввоз 350 тыс. тонн».

Как пояснил эксперт, главным фактором, влияющим на цены, будет урожай сахарной свеклы текущего года.

«По прогнозу Минсельхоза, рост по сравнению с прошлым годом ожидается до 30%. Этого будет достаточно для удовлетворения всех потребностей внутреннего рынка», — сказал Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Ибрагим Рамазанов рассказал, как в РФ изменятся цены на сахар.

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