Уфа, , 15:00 — REGNUM Пострадавших в результате наезда автомобиля на гужевую повозку с людьми «серьезно пролечат» в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

«Когда я смотрел видео аварии в Мечетлинском районе с наездом автомобиля на подводу, полную людей, в душе было ощущение какого-то сюрреализма и жалости… Жители деревни в чудесном настроении, с гармошкой, в национальных красивых костюмах ехали на народный праздник «Кукушкин чай» («Кәкүк сәйе»)… и в них на огромной скорости врезается автомобиль», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что к счастью тогда никто из людей не погиб, но почти все, кто ехал на подводе получили серьезные травмы.

«Я просто не мог не поехать в эту деревню. Просто поддержать людей и чем-то помочь. Договорились с ними, что всех пострадавших серьезно пролечим. За наш счёт обеспечим протезами», — подчеркнул он.

Хабиров также сообщил, что ремонт местного клуба, который закрыт уже пять лет, планируют начать в 2021 году. Кроме этого, планируется отремонтировать дорогу в деревне и оборудовать небольшой парк.

«В нашей республике мы своих не бросали и не бросаем», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 мая в Башкирии на 3 км автотрассы Новомуслимово-Емаши-Карлыханово легковой автомобиль наехал на гужевую повозку с пятью пассажирами. Все пять человек получили серьезные травмы. У 65-летней женщины были зафиксирована травматическая ампутация стопы.

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