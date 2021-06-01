Белгород, , 14:42 — REGNUM Весенняя посевная кампания 2021 года практически завершилась в Белгородской области. Аграрии в основном высевают уже кормовые культуры, сообщает 1 июня пресс-служба правительства региона.

Полностью завершён сев сахарной свёклы. Яровые зерновые и зернобобовые культуры засеяны на 334 тысячах гектаров из отведённых под них 344 тыс. га. Кукуруза на зерно и гречиха заняли 98% и 80% планируемых земель соответственно. Ещё 515 тысяч гектаров из почти 525 тыс. га засеяны техническими культурами, практически завершён сев подсолнечника и сои.

Кукуруза на силос заняла уже 94% посевных площадей, многолетние и однолетние травы — на 84% и 87% площади сева соответственно.

Завершение сезона практически совпало с датой окончания посевной 2020 года.