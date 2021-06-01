Москва, , 14:39 — REGNUM Динамика вакцинации от коронавируса — это основной фактор, определяющий спрос на нефть летом 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя прогноз ОПЕК о дефиците на нефтяном рынке в 2021 году.

«Основной фактор, определяющий спрос на нефть летом 2021 года, — это динамика вакцинации и, как следствие, снятия ограничений в развитых странах, — сказал Хестанов. — Пока наибольшие темпы вакцинации наблюдаются в Великобритании и США, Европа же заметно отстает. Но общая динамика позитивная, и с июля ожидается снятие многих ограничений на поездки. Это увеличит спрос на нефть. Соглашение ОПЕК+ искусственно ограничивает добычу. Даже небольшое его смягчение легко покроет дополнительный спрос. Поэтому говорить о дефиците не приходится. Скорее, наоборот, рынок в ожидании возвращения иранской нефти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость августовского фьючерса марки Brent поднялась уже до 70,99 долларов за баррель.

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