Киев, , 14:39 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его неспособности мыслить реалистично, но вместе с тем его упование на Запад вполне объяснимо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 июня.

Как сообщалось ранее, Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung предложил создать на базе нормандского формата переговоров «новый формат» и включить в него темы Крыма и строительства «Северного потока — 2».

« Предложив включить в повестку дня «нормандского формата» тему не только Крыма, но и транзита российского газа через территорию Украины, Владимир Зеленский в очередной раз расписался в своей и правительства Украины неспособности самостоятельно строить отношения с Россией.

Понятно, что конфликт в Донбассе, в целях содействия урегулированию которого была создана «нормандская четвёрка», имеет международную составляющую. Не заручившись в 2014 году поддержкой США и ЕС, Киев не начал бы военную операцию против своих граждан, требовавших лишь уважать их гражданские и культурные права. Понятно и то, что без поддержки России Донецк и Луганск долго сопротивляться агрессии Киева не смогли бы. Тем не менее, сам конфликт могут завершить только его стороны, если договорятся между собой. Киев хочет другого: силой задавить несогласных в Донбассе.

Для этого Зеленский пытается ангажировать возрастающую поддержку Запада, представить дело таким образом, что речь идёт не о конфликте правительства украинских шовинистов со своими русскими гражданами, а о конфликте Украины и России. Даже это у него не получается, но Зеленский хочет большего: притянуть сюда же не только вопрос о Крыме, но и вопрос и российском транзите через территорию Украины. Чем, надо сказать, свидетельствует о своей полной неспособности мыслить реалистично.

Между тем, его упование на Запад объяснимо. Украина потеряла Крым в результате государственного переворота в Киеве, на который толкнули вскормленных ими украинских этно-радикалов и евроатлантистов именно США и страны ЕС. О Донбассе я уже сказал. Российский транзит Украина, если и дальше будет следовать нынешним курсом, потеряет сама, но опять же, курс на конфронтацию с Россией — это плод западного влияния и понукания. Вот Зеленский и вопиет: вы нас научили, мы всё сделали так, как вы хотели, теперь вытягивайте нас из дыры!