Москва, , 14:39 — REGNUM После того, как в России с 1 июня прекратит действовать соглашение по стабилизации цен на сахар, следует ждать подорожания этого продукта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Заключая соглашение с бизнесом об ограничении цен на сахар до 1 июня 2021 года, правительство РФ, скорее всего, рассчитывало на некоторую стабилизацию ситуации с пандемией. А пандемию, которая и привела к дисбалансу на мировом и российском продовольственном рынках, пока не удается контролировать. Она продолжает дестабилизировать рынок, в том числе и российский рынок сахара. Поэтому прекращение действия соглашения по ограничению цен на сахар однозначно приведет к значительному росту цен», — сказал Рамазанов.

Как полагает Рамазанов, если правительство РФ не примет меры, то к началу сезона переработки ягод и фруктов (с конца июня — начала июля и до осени), можно ожидать значительного роста цен на сахар в этот период, в некоторые случаях на 100 и более процентов.

«Если правительство не вмешается в ситуацию, то стабилизации рынка сахара можно ждать не раньше ноября 2021 года», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ предложил запасти сахар для сдерживания цен.

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