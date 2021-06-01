Ташкент, , 14:38 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва газового баллона, установленного в автомобиле Lacetti, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Трагедия произошла 1 июня в 3:40 утра (1:40 мск) на трассе Термез —Ташкент в Акалтынском районе Сырдарьинской области. Баллон взорвался во время движения автомобиля.

В результате взрыва погибли два человека, еще двое получили ранения. По данному факту проводится доследственная проверка с участием сотрудников областных УВД, МЧС, прокуратуры и управления здравоохранения.

Напомним, 22 мая в Кашкадарьинской области Узбекистана взорвался газовый баллон, установленный в автомобиле Daewoo Nexia. В результате взрыва погибли два человека, еще один получил тяжелую травму.

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