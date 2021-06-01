Сосан, Южная Корея, , 14:49 — REGNUM Представительница ВВС Южной Кореи, вероятно, покончила с собой после сексуальных домогательств со стороны коллеги. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальные лица.

Согласно опубликованным данным, в марте текущего года старший сержант подверглась сексуальному домогательству в машине по пути на базу после частного собрания.

Известно, что жертва сообщила вышестоящим лицам об инциденте, однако те, не приняли надлежащих мер.

По словам семьи жертвы, старшие офицеры пытались «замять» дело и убедить коллегу отозвать жалобу.

Спустя два месяца женщину перевели на другую базу, однако в конце мая её тело было обнаружено в собственном доме.

В министерстве обороны сообщили о намерении сформировать совместную группу из представителей правоохранительных органов и прокуратуры для детального расследования данного инцидента.