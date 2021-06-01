Тюмень, , 14:37 — REGNUM В Тюмени на территории мультицентра «Контора пароходства» 19 и 20 июня будет работать выставка «Во что ты была одета?» с историями о физическом и эмоциональном насилии, Об этом сообщается в Instagram-аккаунте мультицентра.

Арт-проект «Во что ты была одета?» был задуман в 2013 году по инициативе профессоров Джен Брокмэн и Мэри А. Вьяндт-Йебер, возглавляющих центры профилактики сексуального насилия двух университетов Канзаса и Арканзаса (США). За восемь лет проект охватил более 50 стран мира, сообщают организаторы.

На выставке будет представлена инсталляция из реальных историй изнасилований и одежды, в которой женщины были в этот момент. В Тюмени инсталляция будет сопровождается лекциями психологов о культуре согласия, личных границах, проблемах насилия над женщинами.