Москва, , 14:37 — REGNUM В настоящее время в РФ нет объективных предпосылок к сильному подорожанию сахара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев, комментируя тот факт, что 1 июня прекращают действовать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар.

«Мировая цена на сахар сейчас составляет примерно 460 долларов за тонну. В пересчете на килограммы и рубли это примерно 33,75 рубля за 1 кг. Насколько известно, сейчас импорт сахара в Россию идет по льготной схеме, то есть не облагается ввозными пошлинами, — сказал Мурзаев. — Надо отметить, что реально поставляемый сахар с учетом логистики будет стоить несколько дороже, но не настолько, чтобы вызвать какое-либо сильное подорожание на внутреннем рынке. Поэтому объективных предпосылок для роста цен на сахар нет никаких».

Теперь, как полагает Мурзаев, всё будет зависеть от урожая сахарной свеклы: хватит ли выращенного сырья, чтобы избежать нехватки этого продукта осенью и зимой, чтобы избежать нового всплеска цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что производители сахара планируют удерживать цены на свою продукцию, так как «понимают последствия».

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