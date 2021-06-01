Мурсия, Испания, , 14:36 — REGNUM Трое полицейских получили ранения в городе Мурсия на юго-востоке Испании, они сорвали ограбление банка. Об этом сообщает 1 июня Europa Press.

Рано утром вооружённый человек, предположительно иностранец, вошёл в отделение банка в центре города и стал угрожать одному из сотрудников ножом. Работники банка сообщили об этом в экстренные службы, на место прибыли полицейские.

Злоумышленник бросился на стражей порядка и ранил троих из них. Его задержали.

Ранения у двоих пострадавших — 43-летнего и 35-летнего мужчин — не были серьёзными. Медики оказали им помощь и отпустили из больницы.

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