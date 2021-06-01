Москва, , 14:37 — REGNUM Украину ждет экономическая катастрофа. Об этом 1 июня заявил писатель и политический деятель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению писателя, подобное случится, когда будет запущен газопровод «Северный поток — 2». При этом украинские власти не предпринимают никаких действий для того, чтобы подготовится к прекращению транзита российского газа.

«Они (украинское руководство — прим. ИА REGNUM) невменяемые. Надо было каким-то образом готовится к глобальной экономической катастрофе, которую Украина будет переживать», — заявил Прилепин.

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