Бишкек, , 14:34 — REGNUM В Киргизии камеры «Безопасного города» за время работы этого проекта зафиксировали более 2 млн 373 тысяч нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. Об этом на заседании комитета профильного парламентского комитета заявил замначальника госавтоинспекции Ыманалы Саркулов.

По его словам, нарушители уже заплатили около 1 млн 567 тысяч штрафов на общую сумму в 1 млрд 729 млн сомов (1 млрд 515 млн рублей).

Также заместитель главы ГУОБДД сообщил, что ведомство было вынуждено направить в суд еще 130 тысяч постановлений, чтобы принудить нарушителей ПДД оплатить штрафы и пеню.