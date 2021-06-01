Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года автодилеры в Казахстане реализовали 31,6 тыс. новых легковых машин. Об этом 1 июня сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, за отчётный период было продано на 102% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики агентства связывают двукратный рост продаж машин на казахстанском авторынке с низкой базой 2020 года. Так, в апреле нынешнего года объём реализации новых автомобилей в стране составил 9,5 тыс. — в 63 раза больше, чем в апреле 2020 года, когда был приобретён всего 151 автомобиль.

Чаще всего за период с января по апрель нынешнего года в Казахстане покупали машины компаний: Chevrolet (9 тыс. ед.), Hyundai (8520 ед.) и Toyota (4100 ед.).

Ранее в Кустанайской области Казахстана на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» было открыто производство моделей KIA. Уровень локализации производства на заводе равен 50%.

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