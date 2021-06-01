Джакарта, , 14:33 — REGNUM Министр образования Индонезии Надием Макарим планировал завершить программу вакцинации учителей против коронавируса в июне, но теперь программа будет завершена не позднее августа, сообщает CNN Indonesia.

На сегодняшний день первую дозу инъекции вакцины от коронавируса сделали 28% учителей и работников образования по всей стране.

Судя по данным правительства Индонезии, в настоящее время удалось привить от коронавируса только 1,54 млн учителей и работников сферы образования. Общее количество учителей и педагогических работников, которым предстоит пройти вакцинацию, достигает 5,6 млн человек.

Власти Индонезии нацелены открыть все школы в стране к июлю 2021 года. Однако министерство здравоохранения ещё не приняло решения о вакцинации детей в возрасте до 18 лет.