Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM Мошенники начали применять новые схемы для хищения денег с банковских счетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Злоумышленники начали использовать дубликаты сим-карт, установленных в телефонах будущих жертв. Копии мошенники получают в сотовых компаниях, иногда для этого применяются даже подложные документы. Были случаи, когда хозяева выбрасывали свои сим-карты, после чего те находили на улице мошенники.

После получения дубликата преступники часто получают доступ к мобильным банковским приложениям и картам. Для профилактики таких случаев нужно внимательно следить за состоянием сим-карты. Если она вдруг перестала работать, нужно выяснить, отчего это произошло. Возможно, это значит, что злоумышленники активировали дубликат.

«В данном случает понадобится и блокировка платежных средств, привязанных к телефону», — уточнили в полиции.

Также можно заключить соглашение с сотовым оператором, запрещающее получать копию сим-карты по доверенности. Есть и другие варианты защиты, о которых можно проконсультироваться с банком и оператором связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге поймали цыганок, обвиняемых в 11 случаях мошенничества.

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