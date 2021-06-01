Москва, , 14:32 — REGNUM Политическая партия «Единая Россия» меняется сама, обновляя свои ряды молодыми кадрами, и меняет историю партийного голосования, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

«Для меня участие в предварительном голосовании «Единой России» является не первым опытом. В 2016 году я принимала активное участие в праймериз, но, к сожалению, заняла первое место с конца. Для меня решение о дальнейшем участии в политической жизни было принято.

Я не планировала в дальнейшем участвовать в партийном голосовании, поэтому что это был не простой опыт, а подниматься всегда сложно, когда падаешь. Ты в своем регионе известный человек, большая часть жизни пройдена в политическом ключе, конечно, после падения тяжело снова возвращаться к большой политике.

Но в конце марта президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами пригласил общественников, тех, кто активно участвовал во время пандемии, принять участие в политической жизни страны, в частности, в предварительном голосовании «Единой России».

Я в это время возглавляла штаб движения #Мывместе в Свердловской области, один из многочисленных штабов в РФ, штаб объединял порядка 3 тысяч волонтеров, 20 общественных организаций, десятки сотен предприятий, которые помогали нашим волонтерам.

После приглашения главы государства я очень серьезно задумалась о повторном участии в праймериз ЕР. Многие молодые люди, которые не имели политического опыта, подходили, советовались и задавали вопросы, насколько, действительно, нужно и важно участвовать в голосовании.

Мой ответ был утвердительный и убедительный: «Надо участвовать и пробовать однозначно». Потому что сейчас меняется история партийного голосования. В частности, в 2021 году в Свердловской области впервые было электронное голосование.

В регионе проголосовало большое число молодёжи — более 330 тысяч. Это внушительное число голосов. Конечно, для кандидатов при предварительном голосовании важен опыт, но самое главное — поддержка тех людей, которые на праймериз поддержали «Единую Россию».

Хочется отметить, что партия меняется, обновляется и готова к серьёзным вызовам с точки зрения даже прихода новых людей, волонтёрских организаций. Конечно, дорогого стоит, когда открыли двери для людей, которые вообще никогда не занимались политикой.

А по подсчёту голосов в электронном голосовании видно колоссальное доверие граждан к партии «Единая Россия». Люди интересовались, как регистрироваться, регистрировались и голосовали.

Все понимали, что это, действительно, персональная, личная история и каждый голос — это голос народной поддержки», — высказала своё мнение Жанна Рябцева.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах ещё и очно на избирательных участках.

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