Минск, , 14:31 — REGNUM «Мы будем видеть все, что в России, они будут видеть все, что у нас. Чтобы было доверие, без этого мы никуда ни двинемся», — заявил 1 июня Александр Лукашенко, рассказывая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией о перспективах сближение таможенных систем и законодательств.

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«Мы очень серьезно в ЕАЭС поработали над этим вопросом, да и у нас, в Белоруссии и России, очень близкое таможенное законодательство», — констатировал он.

При этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «убежден, что создавать наднациональные органы в этой сфере нет необходимости» и «лучше проработать учреждение совместного центра, который бы имел доступ как к белорусским, так и к российским процессам».

Россия предложила сблизить налоговое законодательство. Лукашенко заявил, что если такой процесс возможен, то «всё будет на равных условиях».

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