Токио, , 14:36 — REGNUM Новый мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 выявили у 50-летнего жителя города Кобе, который находится на западе Японии. Об этом 1 июня сообщает телеканал NHK со ссылкой на городские власти.

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Уточняется, что зараженный новой разновидностью SARS-CoV-2 мужчина не выезжал за пределы Японии, вследствие чего власти города считают, что данная мутация вируса могла произойти у него в организме.

В то же время, указывается, что генетический анализ показал происхождение данной мутации от британской разновидности коронавируса. При этом подчеркивается, что выявленный в Кобе штамм имеет такой же риск возникновения тяжелых симптомов у заразившихся и большой скоростью распространения.

Вместе с тем, ранее в городе, в котором расположен один из наиболее крупных портов страны, было выявлено около 150 случаев заражения зарубежными штаммами SARS-CoV-2.

Отметим, на сегодняшний день на территории Японии выявлено за все время пандемии в общей сложности свыше 750 тыс. носителей коронавируса при более чем 13 тыс. скончавшихся от COVID-19.