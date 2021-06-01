Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Порядок въезда на территорию Грузии для иностранцев отличается в зависимости от того, прошли ли они полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба МИД Грузии.

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По данным министерства, лица, у которых есть сертификат о вакцинации, при пересечении воздушной границы не обязаны предъявлять справку о прохождении теста на коронавирус. Если сертификата нет, то ПЦР-тест нужно пройти не более, чем за 72 часа до прибытия, а потом ещё раз в течение 72 часов на территории Грузии.

При въезде в Грузию через сухопутную границу все должны предъявить справку об отрицательном тесте на SARS-CoV-2. Тем, кто вакцинировался, разрешается не проходить повторный тест на грузинской территории.

Всех, кто въезжает в Грузию с территории Индии или был там в течение 14 дней до пересечения границы, будут помещать в карантин. Иностранные граждане обязаны его оплатить.

Напомним, Грузия с 1 июня открыла сухопутную границу для иностранцев. Воздушная граница была открыта 1 марта.

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