Москва, , 14:29 — REGNUM Возможность заключения договора о создании зоны свободной торговли между Монголией и ЕАЭС будет способствовать экономическому развитию Москвы и Улан-Батора. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«(Заключение договора) способствовало бы дальнейшему расширению наших экономических связей», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Министр также выразил поддержку активизации деятельности межправительственной торгово-экономической комиссии.

Глава МИД РФ добавил, что обсудил с коллегой из Монголии дальнейшее взаимодействие в рамках участия Улан-Батора в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин заявил, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза вызывает всё больший интерес со стороны целого ряда государств мира.

В рамках заседания было принято решение о предоставлении Узбекистану и Кубе статуса наблюдателей ЕАЭС, будет утверждено решение о запуске аналогичных переговоров с Ираном.