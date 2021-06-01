Ярославль, , 14:29 — REGNUM Новым главным тренером ярославского футбольного клуба «Шинник» стал Вадим Евсеев. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Вадим Евсеев Yarnews.net

Контракт с Евсеевым подписан до лета 2023 года. Ранее он работал в футбольных клубах «Уфа», «Амкар», «Анжи», «СКА» (Хабаровск) и «Текстильщик» (Иваново).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клуб не стал продлять контракт с главным тренером Юрием Газзаевым после того как «Шинник» занял последнее место в чемпионате ФНЛ.

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